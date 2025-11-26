Agenda Informativa de Europa Press para este miércoles 26 de noviembre (2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el miércoles 26 de noviembre, agrupada en la sección de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, presentación del informe 'Barómetro de Catástrofes 2024' en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes. Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Instituto de la Ingeniería de España (c/ General Arrando, 38).

-- 09.00 horas: En Madrid, Dr. Finanzas organiza un desayuno de presentación oficial de la compañía en España en sus oficinas de Spaces Bernabéu (Paseo de la Castellana, 93B).

-- 09.00 horas: En Ankara (Turquía), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asiste a la reunión del Comité de Seguimiento del Memorándum de Entendimiento (MoU) entre España y Turquía, en materia de agricultura, en la sede del Ministerio de Agricultura y Silvicultura.

-- 09:15 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, inaugura el 'IV Encuentro Previsión sobre el futuro de las pensiones', organizado por el diario Expansión. Hotel The Palace (Plaza de las Cortes, 7).

-- 09.30 horas: En Madrid, Seopan presenta la jornada 'Agua y futuro: Hoja de ruta para España', con la introducción del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Edificio el Beatriz (C/ José Ortega y Gasset, 29) y 'online'.

-- 09.30 horas: En Madrid, Executive Forum organiza un desayuno informativo con la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández. En el Hotel Palace (Pl. de las Cortes, 7) y 'online'.

-- 09.35 horas: En Madrid, los presidentes de Adif, Luis Pedro Marco; y Renfe, Álvaro Fernández Heredia, participan en Rail Live. En Ifema Madrid (Av. Partenón).

-- 10.00 horas: En Madrid, jornada Aecoc-Cecabank de Consumer & Retail Payments que analizar las tendencias más relevantes de medios de pago y los retos que definirán el futuro del sector. La apertura estará a cargo de Montserrat Jiménez, Subdirectora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de España, quien ofrecerá la visión institucional sobre los desafíos del ecosistema y el encuentro contará con representantes del Banco de España, Amazon, American Express, Bizum, Visa, Mastercard, PayPal, CaixaBank, Ibercaja, Unicaja, Abanca, Mahou San Miguel, Dia y AECOC, entre otros en Espacio28 Cecabank (c/Caballero de Gracia, 28-30)

-- 10.00 horas: En Madrid, Carmignac presenta en una rueda de prensa virtual sus perspectivas macroeconómicas y de los mercados para el primer semestre de 2026.

-- 10.00 horas: En Madrid, la British Chamber of Commerce in Spain presentará el X Barómetro sobre Clima y Perspectivas de la Inversión británica en España, junto a Analistas Financieros Internacionales (Afi). En la sede del ICEX (Paseo de la Castellana, 278).

-- 10.30 horas: En Madrid, Just Eat presenta la nueva edición del 'Gastrómetro', el informe anual sobre tendencias de comida a domicilio y novedades gastronómicas en la sede de la plataforma (C/Vara de Rey, 1) .

-- 11.00 horas: En Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene en el II Comité Confederal tras el 44º Congreso del sindicato. Previamente (10.30 aprox) el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, hace declaraciones. En la sede de UGT (Avenida de América, 25).

-- 11.30 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone; a las 12.00 horas, interviene en la presentación Tratado del Derecho de las Telecomunicaciones. Sede del Ministerio (Cl. del Mármol, 2).

-- 11.30 horas: En Madrid, Amundi presenta sus perspectivas de inversión para 2026. En las oficinas de Amundi (Paseo de la Castellana, 1).

-- 11.30 horas: En Madrid, BBVA Asset Management presenta su visión de los mercados para 2026. Interviene el director de Estrategia Global de BBVA Global Wealth & Asset Management, Joaquín García Huerga. En Ciudad BBVA (C/ Sauceda, 28).

-- 11.30 horas: En Madrid, Ribera del Duero presenta el primer informe de PwC que analiza la contribución socioeconómica y fiscal de la D.O. Ribera del Duero en España en el Hotel The Westin Palace de Madrid.

-- 11.30 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; y a las 12.00 horas, presenta, junto al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, el 'OCDE Economic Survey' sobre España; sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 162). A las 17.00 horas, comparece en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre el Plan de Respuesta y de Relanzamiento Comercial, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, entre otros asuntos que afectan a su Departamento.

-- 11.45 horas: En Madrid, Asamblea General de la Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN). Participan el presidente de ACOGEN, José Ignacio Castillo, y el director general de la asociación, Javier Rodríguez, que analizará la Situación y retos de la cogeneración en España. En el Auditorio Rafael del Pino de Madrid (c/ de Rafael Calvo, 39A).

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, presentarán el 'Estudio Económico de España' de esta organización, que se analiza el reciente desempeño económico español. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. (Paseo de la Castellana, 162).

-- 12.00 horas: En Madrid, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, se reúne con representantes sindicales de CGT El Corte Inglés. Sala Istúriz - Congreso (Cra de S. Jerónimo).

-- 12.30 horas: En Madrid, el sindicato de técnicos de Ministerio de Hacienda, Gestha, convoca una manifestación en Cibeles, que subirá hasta el Ministerio de Hacienda, donde a las 13.30 horas habrá una atención a medios en la misma puerta del Ministerio (C/ Alcalá, 5).

-- 14.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúne con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en la sede del Ministerio (Paseo de la Castellana, 3).

TURISMO

-- 12.00 horas: En Madrid, la hotelera IHG hace balance de 2025 y presenta su estrategia para el próximo año. Asistirán Eric Viale, director general del sur de Europa, Georgia y CIS; y Hylko Versteeg, director de desarrollo para el sur de Europa. En el Hotel Intercontinental Madrid (Paseo de la Castellana 49).