Ábalos dice que sabe por "fuentes presenciales" que Sánchez y Cerdán se vieron con Otegi antes de la moción de censura

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este miércoles que supo por "fuentes presenciales" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se entrevistaron en 2018 en un caserío con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en vísperas de la moción de censura. "Esa entrevista existió", ha escrito en un mensaje de X.

Según ha publicado 'El Español', en el marco de las negociaciones para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, se habrían producido dos reuniones. Las fecha 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de la sentencia del 'caso Gürtel' y atribuye la organización al socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso.

Este diario asegura que a las citas asistieron Sánchez, Otegi y el propio Cerdán, asistidos por el exasesor ministerial Koldo García. Tanto Sánchez como el líder de la coalición abertzale han negado esas supuestos encuentros.

En su mensaje de X, recogido por Europa Press, Ábalos habla de una única reunión: "Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió".

