Un enfrentamiento entre aficionados del Sevilla y Betis provoca "destrozos" en locales y coches

Un enfrentamiento entre aficionados del Sevilla FC y el Real Betis Balompié ha provocado en la tarde de este lunes, 24 de noviembre, "destrozos" en locales y coches de la Avenida Luis Montoto de la cuidad hispalense, concretamente en la esquina con Benito Más y Prat, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 10.20 horas del pasado lunes cuando varias llamadas alertaban del altercado y especificaron que un "grupo numeroso de personas estaban destrozando coches y tirando veladores". En consecuencia, el 112 activó a efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a esta agencia que el servicio 091 recibió llamadas sobre la misma hora que advertían del episodio. Sin embargo, cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, no encontraron ni pudieron identificar a ningún individuo, por lo que tampoco se ha producido ninguna detención al respecto, según detalla el Cuerpo. Por último, Emergencias ha insistido en que no ha trascendido la existencia de ningún herido durante el episodio.

