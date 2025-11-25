Agencias

Rescatan a 150 migrantes de un cayuco en aguas de El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este martes a un total de 150 migrantes --entre ellos 27 mujeres y varios presuntos menores-- que navegaban en un cayuco en aguas de El Hierro, detallan desde el organismo estatal.

La embarcación fue localizada a unas cuatro millas al sur de la isla y a su encuentro partió la Salvamar Diphda, que acometió el rescate y organizó el desembarco en el puerto de La Restinga, en torno a las 08.00 horas.

Los migrantes fueron atendidos a pie de muelle por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos de Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

