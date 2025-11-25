Agencias

Principales titulares de los periódicos para el martes 25 de noviembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El fiscal general renuncia al cargo y recibe el reconocimiento de la izquierda"

-- "La Audiencia ordena que Pujol sea juzgado desde su casa"

EL MUNDO

-- "Pumpido se apartará en el TC si García Ortiz recurre su condena"

-- ""Ponen a nuestras caras cuerpos desnudos con IA y las difunden""

ABC

-- "Los Pujol se victimizan"

-- "Diana Morant ocultó al patronato del CNIO las irregularidades contables"

LA RAZÓN

-- "Moncloa activa el control de "daños" contra un Koldo que pide tiempo al Supremo"

-- "El fiscal general se adelanta a su cese y renuncia tras su condena"

LA VANGUARDIA

-- "Los Mossos identifican a 4.000 delincuentes con riesgo de reincidir"

-- "El fiscal general se retira y el Gobierno ultima su relevo"

EL PERIÓDICO

-- "Aliança Catalana capta voto no independentista y alcanza a Junts"

-- "Ucrania y Europa intentan reescribir el plan de Trump"

