Lucas, sus sorprendentes declaraciones sobre Andy: "El amor que le tengo es como si fuera de mi sandre, es mi hermano"

Después de varias semanas en las que las informaciones y los rumores sobre su relación con Andy se han sucedido a un ritmo vertigioso a raíz de la polémica despedida de 'Andy y Lucas', llegando a especularse con que debería mucho dinero a su excompañero, Luca ha roto su silencio.

Y dando un paso al frente tras salir a la luz que va a denunciar a Álvaro, expromotor de sus conciertos y exmarido de su actual pareja, María José -que le ha acusado de ser infiel, y ha insinuado que el aspecto actual de su nariz tendría que ver con sus malos hábitos- ha tendido la mano a Andy confesando que le quiere como si fuese un hermano a pesar de que ahora mismo estén distanciados.

Como ha revelado en su reaparición en la estación del AVE junto a su mujer para asistir a la revisión médica en la que le dirán si puede operarse de la nariz después de un año muy complicado en el que se ha hablado mucho de su físico, lo más importante para él en estos momentos es eso: "Hoy es el día. Vamos, voy súper, súper con ánimo y con ganas de llevarme una buena noticia que es lo que llevo deseando durante meses. La verdad que llevo visualizando la conversación con el médico noches y noches".

"Fuerte en familia. Fuerte" ha afirmado cuando le hemos preguntado cómo se encuentra, reconociendo que prefiere no dar su versión de todo lo que se está diciendo sobre él porque "me quiero centrar en lo del médico". Sin embargo, y para nuestra sorpresa, ha tendido la mano a Andy con una inesperada confesión: "Yo vuelvo a reiterar que el amor que le tengo a Andy es como si fuera de mi sangre. Lo puedo decir ya en latín si queréis pero..."

Y es que como ha querido dejar claro, "es falso" que haya tachado a su excompañero de vago y de no saber gestionar el dinero. "Yo no dije eso. Nada, de verdad que el 95% de las cosas que se ha escrito sobre lo que yo he dicho o he dejado de hacer... han escrito hasta algunos periodistas que yo no he hablado con ellos. Que yo por cierto lo único que hago es defenderme. Además me llaman ellos a mi" ha sentenciado, negando además que haya dicho que la nueva canción de Andy, 'Marioneta', sea "una mierda".

"Hombre, ¿cómo no le voy a desear lo mejor? y que tenga toda la suerte del mundo y que sea el tío más feliz del mundo" ha afirmado rotundo. "No he escuchado la canción, tampoco quiero entrar yo en eso ahora, pero mí todo lo que haga Andy me encanta. Yo le deseo lo mejor a la persona que considero que es mi hermano que es Andy, y sobre todo lo que yo quiero es vivir en paz" ha confesado, insistiendo en que "se ponen muchas cosas en mi boca que yo no digo, porque lo único que hago es defenderme".

Por eso, y aunque actualmente no tengan relación, Lucas cree que "seguramente cuando nos veamos algún día nos daremos un beso muy grande", sin ocultar que le gustaría tener un acercamiento con su excompañero, al que asegura que piensa felicitar por Navidad.

En cuanto a sus nuevos proyectos tras la separación de 'Andy y Lucas', el gaditano está triunfando con un vídeo infantil que ha subido a YouTube para concienciar a los más pequeños de la importancia de limpiarse bien cuando van al baño: "Pues mira, vamos muy bien. Ayer pasamos el millón de reproducciones y la verdad que no me esperaba que iba a tener tantas reproducciones sinceramente. Lo hice como algo de hobby y ayer nos llevamos la sorpresa. Ahora en breve sale un villancico porque la distribuidora al ver que ha tenido éxito pues me ha pedido otra. Es curioso porque los dibujitos que hago tres voces las hago yo. O sea el señor caca soy yo. El señor caca, el papel Pepe y el señor Don váter".

"Hay proyectos, pero sobre todo el operarme y estoy muy feliz en familia, muy tranquilo, pero que os reitero, que el 95% de todo lo que se escribe no es algo que yo haya dicho. No he llorado, pero te entristecen cosas que lees, pero de verdad que no quiero hablar mal de nadie ni quiero... Yo le deseo lo mejor a todo el mundo y lo digo de corazón, que yo me he encontrado con una vorágine de todo esto y saliendo noticias que dices tú madre mía las barbaridades que se están diciendo" ha zanjado, asegurando que lo único que pide a 2026 es "salud porque es lo más importante".