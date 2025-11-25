Los participantes en el Programa de Líderes Emprendedores Rurales visitan el Centro Agropecuario

Los 20 participantes en la tercera edición del Programa de Líderes Emprendedores Rurales, proyecto conjunto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia y la Diputación de Córdoba, han comenzado este martes en el Centro Agropecuario Provincial su agenda de visitas a distintas empresas, cooperativas y centros de investigación de la provincia.

Según ha informado la institución provincial, los participantes han estado acompañados por el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación, Andrés Lorite, quien ha resaltado que "tras el éxito de las ediciones anteriores, se trata de continuar fortaleciendo el desarrollo y la innovación en nuestros territorios rurales".

El diputado ha subrayado que "este programa se ha consolidado como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos y experiencias entre líderes rurales de Colombia y los actores clave del ecosistema de desarrollo de la provincia de Córdoba".

Las ediciones de 2023 y 2024 "permitieron a los participantes colombianos conocer de primera mano el modelo de desarrollo cordobés, basado en el cooperativismo, la colaboración público privada y la innovación, generando un impacto muy positivo y duradero en sus comunidades de origen", ha destacado Lorite.

Para esta edición se han seleccionado 20 líderes emprendedores rurales de diversas regiones de Colombia. Se trata de un colectivo de profesionales, empresarios y líderes sociales con proyectos en marcha y un alto potencial para generar un impacto positivo en sus territorios. Su perfil se caracteriza por un profundo conocimiento de sus comunidades, su gran capacidad de innovación y un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible.

El programa se centrará en cuatro especialidades de gran relevancia para ambos países, como la independencia energética, explorando el potencial de las comunidades energéticas para el desarrollo social y la resiliencia local; la tradición e innovación, integrando el conocimiento tradicional con tecnologías de vanguardia; la calidad diferenciada y valor agregado, analizando estrategias como las denominaciones de origen y las certificaciones para potenciar la competitividad de la industria agroalimentaria; y la producción limpia, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y modelos de economía circular.

En este sentido, el delegado de Infraesctructuras, Sostenibilidad y Agricultura ha incidido en las experiencias de éxito de Córdoba en ámbitos como el cooperativismo (a través de ejemplos como Covap), la incorporación de innovación en procesos tradicionales (IvanRos Cerámica tradicional), la experiencias en comunidades y cooperativas energéticas (Oleícola El Tejar y Adegua), la gestión de calidad (Consejos Reguladores), la innovación empresarial (casos como Patatas San Nicasio) y el desarrollo territorial (Grupos de Desarrollo Rural).