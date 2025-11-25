Hospitales públicos en Perú atendieron 176.925 casos de violencia contra mujer en 2025

Lima, 25 nov (EFE).- Los centros médicos del Ministerio de Salud de Perú atendieron 176.925 casos de violencia contra la mujer, de enero a octubre de este año, donde la mayoría fueron adultas, de 30 a 59 años de edad, con 60.604 casos, y adolescentes con 44.662 incidencias, según informó este martes esa cartera.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ministerio peruano subrayó que este tipo de violencia no solo deja huellas físicas; sino también genera efectos profundos en la salud mental, el bienestar social y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas y comunidades.

La directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental del ministerio, July Caballero, declaró que la violencia contra la mujer constituye un problema de salud pública y una grave violación de los derechos humanos.

La cifra reportada hasta octubre pasado detalló que los casos contra mujeres jóvenes, de 18 a 29 años, ascendieron a 36.094, las denuncias contra niñas y niños a 30.694 y contra personas adultas mayores a 8.951 incidencias.

De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024, el 52 % de las mujeres declaró haber sido víctima de violencia psicológica, física y/o sexual por parte de su pareja, frente al 53,8 % registrado en 2023.

La violencia psicológica y/o verbal es la forma más frecuente (46,4 %), seguida de la violencia física (24,0 %) y la violencia sexual (6,1 %).

La ENDES 2024 reveló que el 33,9 % de las mujeres de 15 a 49 años fue víctima de violencia por parte del esposo o compañero durante el último año, y de ellas, el 33 % sufrió ataques psicológicos, 7 % agresiones físicas y 1,7 % violencia sexual.

El estudio señaló que el 75,7 % de la población peruana mayor de 18 años tolera la violencia contra la mujer y que el 44 % de víctimas no busca ayuda porque no lo cree necesario.

Según cifras oficiales, en 2024 hubo 154 feminicidios en Perú y 225.402 denuncias por violencia familiar a nivel nacional.