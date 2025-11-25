Agencias

Guterres afea las violaciones de Israel al derecho a la justicia y autodeterminación del pueblo palestino

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha recriminado este martes que en los últimos dos años las autoridades israelíes han violado los derechos del pueblo palestino a la justicia y la autodeterminación, con una Franja de Gaza "en ruinas" y una Cisjordania que sufre "indescriptibles penurias".

"Hoy nos reunimos para reafirmar una verdad simple: el pueblo palestino tiene derecho a la dignidad, a la justicia y a la autodeterminación. Sin embargo, en los últimos dos años, estos derechos han sido violados más allá de toda comprensión", ha dicho el jefe de gabinete, Earle Courtenay Rattray, en nombre de Guterres, con motivo del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino.

El jefe de Naciones Unidas ha denunciado que "Gaza está en ruinas", que "el hambre, las enfermedades y los traumas proliferan", que "las escuelas, hogares y hospitales están hecho añicos" y que decenas de miles de personas --en su mayoría mujeres y niños-- han perdido la vida".

"La población de Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, también ha soportado penurias indescriptibles en medio de las operaciones militares israelíes, la violencia de los colonos, la expansión de los asentamientos, los desalojos y las demoliciones", ha criticado.

Para Guterres, el acuerdo de alto el fuego (que entró en vigor el 10 de octubre) "ofrece rayos de esperanza" y ha apreciado los esfuerzos de los mediadores --Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos--, mientras que ha instado a las partes a "respetarlo plenamente y avanzar rápidamente hacia la siguiente fase" del pacto para el futuro del enclave palestino.

"Es esencial traducir este impulso diplomático en avances concretos y urgentemente necesarios sobre el terreno. La ayuda humanitaria que salva vidas debe entrar en Gaza sin obstáculos y a gran escala. Las obligaciones de Israel son claras", ha incidido, antes de subrayar que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) "sigue siendo un salvavidas".

Con todo, ha reiterado su llamamiento para que se ponga "fin a la ocupación ilegal del territorio palestino y para que se avance irreversiblemente hacia una solución" de dos Estados, de conformidad con el Derecho Internacional". "La creación de un Estado para los palestinos es un derecho", ha concluido.

