España cierra el Europeo Paralímpico en Helsingborg con dos nuevas platas en dobles

La selección española de tenis de mesa ha acabado su participación en el Campeonato de Europa para personas con discapacidad, disputado en Helsingborg (Suecia), con un total de seis medallas: cuatro en la competición individual y dos nuevas platas en dobles logradas este martes durante la jornada final.

En el dobles masculino de la clase MD4, Daniel Rodríguez e Iker Sastre alcanzaron la final tras imponerse a Italia y Polonia en las rondas anteriores. Y en ese duelo definitivo por el título, cayeron ante los eslovacos Jan Riapos y Peter Lovas por 1-3 (11-6, 5-11, 12-10 y 12-10).

También se proclamaron subcampeones Ander Cepas y Olaia Martínez en dobles mixtos de la clase XD17. La pareja española superó con claridad a los representantes de Países Bajos y Croacia, pero en la final perdió ante los polacos Piotr Grudzien y Karolina Pek por 0-3 (11-3, 11-8, 11-9).

"Con estos resultados, el programa de desarrollo Promesas Paralímpicas Verallia suma un total de cuatro medallas: dos en pruebas individuales (Olaia y Gonzalo) y dos en dobles (Cepas-Martínez en mixto y Olaia nuevamente como integrante). Una actuación que refleja el impacto creciente del relevo generacional dentro del equipo nacional", destacó la Real Federación Española Tenis de Mesa (RFETM) en una nota de prensa.

EuropaPress

