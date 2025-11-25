El ICO y Banco Sabadell México financiarán con 70 millones de dólares empresas vinculadas a España

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la filial mexicana del Banco Sabadell han suscrito un acuerdo de colaboración, en el marco de la Línea ICO Canal Internacional, para financiar con un importe de 70 millones de dólares (60 millones de euros) proyectos e inversiones de empresas con interés español que mantienen actividad en México.

Los préstamos que se concedan podrán financiarse también en moneda local, tanto para inversión como para liquidez, según especifica el ICO en un comunicado.

Asimismo, el acuerdo fomenta el apoyo financiero a proyectos con un componente de sostenibilidad. Hasta el momento, más del 32% de la financiación otorgada por el organismo a Sabadell México cumple con los parámetros de proyectos sostenibles.

En paralelo, el ICO canalizará recursos financieros para la promoción de la digitalización de las empresas y apoyará iniciativas tecnológicas con el objetivo de promover la competitividad, la innovación, el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo. Gracias a este apoyo, el ICO mantiene su respaldo al Plan de Digitalización de las pymes 2021-2025.

Se trata del cuarto acuerdo de colaboración alcanzado por ambas firmas. A través de los tres acuerdos previos, se ha financiado un total de 50 proyectos pertenecientes a diferentes sectores de actividad, como la producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, hostelería, construcción o industria de la alimentación entre otros.

Además, es el noveno acuerdo que alcanza el ICO con el Grupo Sabadell como consecuencia de la relación que mantienen a través de la Línea Canal Internacional, algo que ha propiciado la firma de alianzas con otras entidades del grupo, como las filiales en Miami o Casablanca.