El Ejército israelí mata a cinco "terroristas" palestinos armados en el sur de Gaza

El Ejército israelí ha anunciado este martes la muerte de cinco "terroristas" palestinos armados en el este de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, que supuestamente salían de un túnel subterráneo perteneciente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Los equipos de combate de la Brigada Nahal siguen operando en la zona este de Rafá. Durante los registros en la zona, se identificaron y eliminaron cinco terroristas armados", ha indicado el Ejército en un comunicado, agregando que los milicianos palestinos "salían de una ruta subterránea" en dicha zona.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que han publicado imágenes del armamento incautado a los milicianos, han informado además de que siguen desplegadas en la zona "de conformidad con el acuerdo" alcanzado con Hamás, y "seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata" a sus tropas.

Por otro lado, han detallado que el equipo de combate de la 188ª Brigada "identificó a un terrorista" que cruzó la 'línea amarilla', a la que los militares se retiraron a raíz del acuerdo en octubre entre el grupo islamista y el Gobierno israelí para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino.

Según el Ejército, el miliciano palestino se acercó a las tropas israelíes. "Tras identificarlo, las fuerzas dispararon y mataron al terrorista para eliminar la amenaza", han detallado, sin ofrecer más información al respecto.

La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 28 de los rehenes fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado más de 300 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.