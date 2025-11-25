Economía- Sumar pide en el Congreso que comparezcan directivos de Idealista y Fotocasa para que expliquen sus algoritmos

Sumar ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia de directivos de los portales inmobiliarios 'Idealista' y 'Fotocasa', con el objetivo de que aclaren el funcionamiento de sus algoritmos y su impacto en la visibilidad de anuncios y el precio de la vivienda.

La iniciativa ha sido auspiciada por Más Madrid, formación que está integrada en el grupo plurinacional. Según ha explicado la formación, la propuesta forma parte del trabajo que lleva desarrollando durante todo el curso parlamentario para aumentar la "transparencia "en el mercado inmobiliario digital. Por ejemplo, a principios de año registró una iniciativa parlamentaria orientada a "reforzar la supervisión pública de los sistemas automatizados" que influyen en los precios y en el acceso a la vivienda.

El Pleno del Congreso con los votos de PP, Vox y Junts tumbó la semana pasada la propuesta impulsada por Sumar para regular los algoritmos de ambos portales inmobiliarios.

La solicitud de comparecencia, registrada hoy martes en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, cita a la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, y al director de Tecnología de Idealista, Pablo Álvarez-Cascos, para que expliquen las garantías de "transparencia, competencia leal" y protección de datos que aplican, poniendo el foco en su impacto sobre la accesibilidad y el derecho a la vivienda.

Más Madrid considera que, debido a la posición dominante de estos portales en el mercado inmobiliario, es "imprescindible que el Congreso ejerza su labor de fiscalización, garantizando transparencia, competencia leal y protección de los consumidores, así como que los algoritmos de Idealista y Fotocasa respeten el derecho fundamental de acceso a la vivienda.

SE ESTÁN CREANDO "BURBUJAS"

En una rueda de prensa este martes en el Congreso, Tesh Sidi ha apuntado que la petición de estas comparecencias sucede en un "momento crucial" porque en la actualidad las grandes tecnológicas están utilizando sus algoritmos para crear "burbujas" de precios.

En este contexto, Sidi ha anunciado la petición de esas comparecencias para que tanto Idealista como Fotocasa expliquen cómo fijan los precios de tasación de los inmuebles registrados en sus portales, sobre todo cuando esta tarea antes requería de varios días y ahora se hace de manera más acelerada.