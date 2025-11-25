Detenidos en Turquía tres ejecutivos de empresas militares acusados de espionaje para potencias extranjeras

La Fiscalía de Estambul ha informado este martes de que tres ejecutivos de empresas militares han sido detenidos por supuestamente espiar a favor de potencias extranjeras, si bien no ha dado detalles sobre qué compañías y países estarían implicados en el caso.

"Personal que ocupa puestos directivos en organizaciones de importancia crítica de la industria de defensa que opera en nuestro país intenta recopilar información contactando a instituciones públicas y funcionarios de países extranjeros", reza un comunicado.

El organismo ha explicado que durante la jornada ha llevado a cabo una operación para capturar a cuatro personas, pero solamente ha conseguido arrestar a tres de ellas porque la cuarta se encuentra en el extranjero, por lo que ha emitido una orden de aprehensión.

Esta operación se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía de Estambul, la Dirección de la Sección Antiterrorista del Departamento de Policía de Estambul y la Organización Nacional de Inteligencia.