Agencias

Detenidos en Turquía tres ejecutivos de empresas militares acusados de espionaje para potencias extranjeras

Guardar

La Fiscalía de Estambul ha informado este martes de que tres ejecutivos de empresas militares han sido detenidos por supuestamente espiar a favor de potencias extranjeras, si bien no ha dado detalles sobre qué compañías y países estarían implicados en el caso.

"Personal que ocupa puestos directivos en organizaciones de importancia crítica de la industria de defensa que opera en nuestro país intenta recopilar información contactando a instituciones públicas y funcionarios de países extranjeros", reza un comunicado.

El organismo ha explicado que durante la jornada ha llevado a cabo una operación para capturar a cuatro personas, pero solamente ha conseguido arrestar a tres de ellas porque la cuarta se encuentra en el extranjero, por lo que ha emitido una orden de aprehensión.

Esta operación se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía de Estambul, la Dirección de la Sección Antiterrorista del Departamento de Policía de Estambul y la Organización Nacional de Inteligencia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Investigan la muerte de cuatro personas en una vivienda en Torrox (Málaga) por un posible escape de gas

Investigan la muerte de cuatro

Perplexity incluye una experiencia de búsqueda dentro de la conversación

Perplexity incluye una experiencia de

Ucrania asegura que ha logrado incluir la mayoría de sus prioridades en una nueva versión del plan de paz

El principal negociador de Kiev afirmó que la versión actual de la iniciativa de Washington incorpora demandas claves, destacando la apertura estadounidense al diálogo, mientras persisten reservas entre aliados europeos por posibles concesiones territoriales y militares a Moscú

Ucrania asegura que ha logrado

ONUSIDA alerta de que la respuesta contra el VIH sufre "su mayor revés" por los recortes en ayuda internacional

Infobae

El Congreso respaldará una ley del PSOE para garantizar la homogeneidad del cribado neonatal en todo el país

El Congreso respaldará una ley