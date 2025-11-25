David Bisbal inaugura por sorpresa el 'Tren de la Navidad' de Metro de Madrid

Madrid, 25 nov (EFE).- El cantante David Bisbal ha entusiasmado este martes en la estación de Sol de Metro de Madrid al ofrecer, por sorpresa, un pequeño concierto para inaugurar el 'Tren Mágico de la Navidad' del suburbano, que estará circulando hasta el 6 de enero por la Línea 3.

Ante cientos de viajeros y seguidores de sus clubs de fans, David Bisbal ha aparecido pasadas las 11:00 horas en la céntrica estación para ofrecer un pequeño recital de su nuevo álbum 'Todo es posible en Navidad' e inaugurar la campaña navideña de la compañía.

Ovacionado, aplaudido y con una innata conexión con el público, Bisbal ha conseguido convertir un pequeño escenario, con apenas tres taburetes, en un auténtico concierto interpretando, con su estilo, temas como 'Burrito Sabanero', 'Todo es posible en Navidad' o 'Los peces en el río'.

Unas canciones que han sido en todo momento acompañadas por el público con sus palmas, voces y gritos de admiración hacia el cantante.

Posteriormente, acompañado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se ha subido al 'Tren de la Navidad' para realizar un breve recorrido hasta Plaza de España. Un viaje en el que no ha dudado en conversar con sus admiradores a uno y otro lado de las vías.

En declaraciones a los periodistas, Bisbal ha explicado que la gira de su nuevo disco, que comenzó el pasado 15 de noviembre, "es una gira muy esperada porque es un disco que hacía muchísimo tiempo había pensado en compartir con la gente", ha agregado.

"Madrid también es mi casa. Probablemente veinticinco años atrás agarré una de estas líneas de Metro para buscar mi sueño. Claro que significa muchísimo. Madrid se convirtió en mi casa rápidamente y puedo estar feliz y orgulloso de todas las banderas que me unen: Almería, Andalucía, España y dar la bienvenida a toda la gente de Latinoamérica que ha elegido Madrid para buscar su sueño", ha afirmado.