Condenan a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por homicidio y vínculos paramilitares

Un tribunal colombiano ha revocado este martes la absolución de Santiago Uribe, el menor de los hermanos del expresidente Álvaro Uribe, y le ha condenado a 28 años de cárcel por homicidio agravado, concierto para delinquir, y delitos de lesa humanidad, por su relación con el grupo paramilitar 'Los 12 apóstoles'.

El Tribunal Superior de Antioquia ha anulado el fallo exculpatorio del 13 de noviembre de 2024 y ha condenado al hermano de Uribe, quien ha manifestado en su cuenta de X sentir un "profundo dolor" por esta condena, que incluye el pago de una indemnización y su inhabilitación para cargos públicos durante veinte años.

El fallo también rechaza que pueda cumplir la condena en régimen domiciliario. Una vez se pronuncie el Tribunal Supremo de Justicia, se emitirá una orden de arresto contra el ganadero, a quien se le relaciona con este grupo paramilitar al que se le atribuyen 300 homicidios en la década de los 90 en el norte de Antioquia.

Durante aquellos años, la región experimentó un crecimiento de la presencia de la ya extinta guerrilla de las FARC, responsable del asesinato del padre de la familia Uribe, terrateniente y ganadera, con fincas en esa parte del país.

Las sospechas sobre los vínculos del clan Uribe con los grupos paramilitares han estado siempre muy presentes, más después de que el expresidente colombiano pusiera en marcha un polémico plan entre 2003 y 2006 para desmovilizar a estos grupos, a través de conversaciones con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).