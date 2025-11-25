Bolsonaro pide desde la prisión que el Congreso vote una amnistía a su favor

Río de Janeiro, 25 nov (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que está prisión preventiva en una celda de la Policía Federal en Brasilia desde el sábado, pidió al Congreso que vote una amnistía a favor de los condenados por golpismo en Brasil, dijo este martes uno de sus hijos.

"Me pidió que insistiésemos con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado para que pongan en votación el proyecto de amnistía. Es una petición directa suya a los presidentes Hugo Motta (de la Cámara) y Davi Alcolumbre (del Senado)", afirmó el senador Flávio Bolsonaro en declaraciones a periodistas tras visitar a su padre.

Tanto la familia del líder ultraderechista como sus correligionarios del Partido Liberal (PL) aseguran que, tras el encarcelamiento de Bolsonaro y su condena a 27 años de prisión por golpismo, la prioridad será luchar por la votación de la amnistía en el Congreso.

El proyecto de amnistía para beneficiar a los condenados por golpismo en Brasil, principalmente a Bolsonaro, fue presentado por el PL hace dos meses a consideración del Parlamento, pero hasta ahora no ha entrado en la pauta de votaciones.

Según Flávio Bolsonaro, los votos del PL, la primera minoría en la Cámara de Diputados y una de las principales fuerzas en el Senado, y de sus aliados son suficientes para garantizar la aprobación de la amnistía.

El líder de la ultraderecha, ya condenado por golpismo, estaba en prisión domiciliar desde agosto pasado.

El sábado pasado, la Corte Suprema ordenó la prisión preventiva luego de que Bolsonaro utilizara una soldadura para quemar la tobillera electrónica con la que se controlan sus movimientos.

El expresidente atribuyó la manipulación de la tobillera a la confusión mental que le provocó la mezcla de medicinas recetadas por sus médicos.

Además de Flávio, el expresidente también recibió este martes la visita de otro de sus hijos, el concejal por Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, quien también manifestó su preocupación por el estado de salud de su padre.

El concejal atribuyó la detención de su padre a una "persecución política" y afirmó que ahora también sufre "torturas" por las privaciones que está sufriendo en la detención.

Flávio Bolsonaro exigió un "trato digno" a su padre, recordó que necesita una "alimentación especial" debido a las cirugías intestinales que ha tenido en los últimos años, y responsabilizó a los jueces del Supremo por cualquier problema de salud que su padre pueda sufrir en la detención.

"Él tuvo una crisis de hipo entre ayer y hoy. Eso nos preocupa. Él termina broncoaspirando y eso puede provocar una infección en el pulmón que puede ser fatal", afirmó.