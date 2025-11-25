Agencias

Arranca la manifestación de la Comisión 8M en Madrid: "¡No estamos exagerando, nos están asesinando"

La manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha arrancado este martes a las 19:05 desde Atocha (Madrid) al grito de "¡No estamos exagerando, nos están asesinando!"

Las convocantes, con una pancarta con el lema 'Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal', han empezado a subir por la calle Atocha con pancartas como 'Paramos los recortes en Madrid con más lucha feminista' y 'El feminismo en el centro, Ayuso y Almeida a la...'.

La marcha finalizará su recorrido en la Plaza de Jacinto Benavente y contará con dos paradas "simbólicas" en las que se leerán manifiestos sobre la "violencia institucional", la memoria y reivindicación de las mujeres represaliadas durante el franquismo: una en la calle Atocha, 79, y otra en el monumento a los Abogados de Atocha.

Desde la Comisión 8M consideran "prioritario" destacar este 25N "el auge de violencias patriarcales" y la "violencia racista". El acto se celebra en un contexto marcado por la fragmentación del movimiento feminista en la capital y con otra marcha --la convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, que ha salido de la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, prevé acudir a las dos.

