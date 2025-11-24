Xabi no encuentra la fórmula

Madrid, 24 nov (EFE).- Desde la victoria en el clásico y la goleada al Valencia, en seis días, Xabi Alonso no da con la tecla. Derrota en Anfield, con Courtois evitando una goleada, y dos empates fuera de casa en Liga. Ni el parón sirvió al técnico para reflotar a su equipo. Lo intentó con tres novedades, pero Rodrygo, Fran García y Ceballos fueron los tres primeros cambios. Síntoma de que lo planeado no funcionó.

Pareció que Xabi encontraba la fórmula del éxito contra el FC Barcelona. Recuperó la idea de cuatro centrocampistas, que en el pasado dio equilibrio a Carlo Ancelotti, pero con Camavinga como extremo derecho. Victoria 2-1, la primera del técnico en un gran partido al frente del Real Madrid -tras caer goleado contra PSG y Atlético de Madrid-.

Tres puntos que fueron mucho más. Dieron aire y confianza al nuevo proyecto en el Real Madrid. Este se extendió seis días después en la visita del Valencia. Goleada por cuatro goles a cero -tres de ellos en la primera mitad- para encadenar seis victorias consecutivas antes de la visita a Anfield. Donde se le empezó a caer el plan a Xabi.

Derrota 1-0, y con Courtois salvador, ante un Liverpool que llegaba tras dos victorias en nueve partidos -y, tras recibir al Real Madrid, ha caído goleado por tres goles a cero en sus dos siguientes encuentros-.

En Anfield, Camavinga repitió como extremo derecho, pero esta vez sin éxito. Es más, fue el primer cambio en el minuto 69. En su lugar entró un Rodrygo Goes que solo había tenido 31 minutos en los anteriores tres encuentros.

Tras el oxígeno del clásico, arreciaron de nuevo las dudas en un partido grande. Resultado doloroso en ‘Champions’ por la forma de caer del equipo, con solo dos remates a puerta.

La primera de las seis salidas consecutivas del Real Madrid acabó con derrota, y Vallecas y Elche no mejoraron el diagnóstico.

Tras caer en Anfield, cinco días después afrontó el conjunto blanco el derbi ante el Rayo en un escenario que suma cuatro temporadas sin conocer la victoria. Y en la actual temporada se fue sin dominar el encuentro y sin atisbo de reacción de un equipo en el que la novedad fue Brahim Díaz de extremo, con Camavinga ejerciendo de Tchouaméni, por lesión de este. Y, quitando el cambio tras el descanso de Huijsen al tener amarilla y mostrar dudas, la apuesta de Xabi, Brahim, fue el primer ‘sacrificado’ para cambiar la dinámica y acabó en el banquillo en el minuto 71.

Dos pinchazos antes de un parón internacional en el que Xabi Alonso y su cuerpo técnico tuvieron tiempo de analizar errores y preparar un final de año clave, por las dudas en cuanto al nivel del equipo, pero no salió como esperaban.

Empate en Elche en un encuentro en el que Jude Bellingham, con su gol en el minuto 87, salvó un punto y en el que la idea de Xabi volvió a hacer aguas.

Suplencia de Vinícius, pero para colocar a Fran García en su lugar. Como extremo izquierdo. Ceballos de capitán del centro del campo en busca de tener mayor control del juego. Y Rodrygo como extremo derecho, sin continuidad ni apariciones de peligro, suma 1321 en partidos oficiales sin marcar con la camiseta del Real Madrid.

Y las tres apuestas de Xabi fueron los tres primeros cambios. En el minuto 57, cuatro después de recibir el 1-0 de Aleix Febas. No le salió el plan al técnico madridista. Tampoco en Elche (2-2).

Tres pinchazos consecutivos que coinciden con tres partidos sin marcar de Kylian Mbappé. En el resto de la temporada solo se había quedado sin ver puerta en dos partidos; y en uno, ante el Mallorca, anotó dos que fueron anulados por fuera de juego.

El arrollador inicio de Mbappé sostenía al Real Madrid. 18 goles en 14 partidos para arrancar la temporada, que ahora se reparten en 17 encuentros.

Tres partidos sin marcar de Mbappé que, aún así, le colocan como ‘medio’ Real Madrid en cuanto a goles se refiere, ya que el galo acumula el 50% de los goles del conjunto blanco desde el inicio de la temporada -36-.

Es más, según datos de Transfermarkt, Mbappé es, en LaLiga EA Sports el jugador del que más depende su equipo a la hora de anotar. Un 46,4% de los goles son suyos, seguido de Muriqi en el Mallorca -46,2%- y de Budimir en Osasuna -40%-.

Y en esta racha sin marcar de Mbappé, el Real Madrid solo ha marcado dos goles -los dos ante el Elche- en tres encuentros. Es más, solo ha rematado 14 veces a puerta sumando Liverpool, Vallecas y Elche cuando, solo frente al Valencia, disparó en 11 ocasiones entre los tres palos.

Óscar Maya Belchí