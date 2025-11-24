Sheinbaum recibe en Veracruz al buque escuela mexicano que chocó contra el puente de Brooklyn en mayo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido en el puerto de Veracruz al buque escuela mexicano Cuauhtémoc, que el pasado mes de mayo chocó contra la parte inferior de una de las infraestructuras del neoyorquino puente de Brooklyn.

El mástil del buque, reparado en Estados Unidos, se estrelló contra el puente y dos de sus tripulantes fallecieron por graves lesiones, mientras que otros 20 resultaron heridos, según confirmaron en mayo las autoridades mexicanas. En el momento del incidente, la embarcación llevaba a más de 270 personas a bordo.

"Su memoria, su entrega la llevamos siempre en el corazón y la lleva el pueblo de México y nuestro país", ha indicado la presidenta en homenaje a las víctimas en el marco de una ceremonia celebrada por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar.

La Secretaría de la Marina ha destacado en un comunicado que el buque es "símbolo de disciplina, orgullo y valentía". "El velero Cuauhtémoc nos recuerda que el valor y la lealtad de nuestra Armada navegan con nosotros, hoy y siempre", ha señalado.