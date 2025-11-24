Reino Unido aplicará plenamente la autorización de viaje ETA a partir del 25 febrero de 2026

Reino Unido ha anunciado que aplicará plenamente la Autorización Electrónica de Viaje (AEV o ETA, por sus siglas en inglés) a los visitantes de 85 nacionalidades, incluidos Estados Unidos, Canadá y Francia, a partir del 25 de febrero de 2026, según un comunicado.

Así, la aplicación de esta medida implicará que toda persona que desee viajar a Reino Unido deberá obtener un permiso digital, ya sea mediante una ETA o una eVisa. Las aerolíneas realizarán controles a las personas antes de viajar.

En palabras del ministro de Migración y Ciudadanía, Mike Tapp, este documento les da "mayor poder" para impedir que "quienes representan una amenaza pongan un pie en el país" y les ofrece un panorama "más completo de la inmigración".

Durante la implementación de este permiso digital, el Ministerio de Interior británico ha explicado que este no se aplicó estrictamente para dar a los viajeros tiempo suficiente para adaptarse al nuevo requisito.

La solicitud de una ETA se realizará en la aplicación oficial y tiene un precio de 16 libras (13,8 euros). Desde el Ministerio ha advertido que, si bien la mayoría de las personas actualmente reciben una respuesta automática en minutos, se recomienda esperar tres días hábiles para tener en cuenta el pequeño número de casos que "requieren revisión adicional".

Desde el lanzamiento de la ETA en octubre de 2023, más de 13,3 millones de visitantes la han solicitado con éxito. Por su parte, los ciudadanos británicos e irlandeses, incluidos los que tienen doble nacionalidad, están exentos de la necesidad de una ETA.

En este sentido, el Ministerio recomienda encarecidamente a los ciudadanos británicos con doble nacionalidad que se aseguren de tener un pasaporte británico válido o un certificado de titularidad para evitar problemas como la denegación de embarque al viajar al país a partir de la fecha ya mencionada.