Putin y Erdogan abordan la propuesta de paz de EEUU para Ucrania

Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, han abordado este lunes la propuesta de Estados Unidos para lograr la paz en Ucrania y han apostado por reforzar las relaciones comerciales entre los dos países durante una conversación telefónica.

"Hemos intercambiado puntos de vista sobre la situación en Ucrania, especialmente en lo referente a las propuestas de paz de Estados Unidos. Estas propuestas, tal y como estaban conformadas cuando Rusia las revisó, encajaban con los principios abordados por Rusia y Estados Unidos durante la cumbre de Alaska", ha dicho Putin, según un comunicado del Kremlin.

Así, ha reafirmado que tiene interés en lograr que la invasión "llegue a su fin siguiendo vías diplomáticas y políticas" y ha afirmado que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentar las inversiones y desarrollar proyectos en materia energética.

Por su parte, Erdogan ha recalcado que Turquía "seguirá esforzándose para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, para que esto lleve finalmente a la paz". "Estamos preparados para contribuir, como hemos hecho en el pasado, a todas las iniciativas diplomáticas que faciliten un contacto directo entre las partes", ha afirmado.

Erdogan ha explicado, además, que las partes han hablado de otras cuestiones importantes a nivel regional y global, según un comunicado.

