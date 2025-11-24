Previa del Chelsea FC - FC Barcelona

El FC Barcelona visita este martes (21.00 horas) Stamford Bridge para medirse al Chelsea FC, en el quinto partido de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en el que los blaugranas buscarán seguir la fiesta del pasado sábado por el estreno del Spotify Camp Nou, en un encuentro que deben ganar tras el último tropiezo ante el Brujas para no complicarse más sus opciones de entrar en el 'Top 8'.

Los de Hansi Flick estrenaron el pasado sábado de la mejor manera el Spotify Camp Nou con un contundente triunfo frente al Athletic Club por 4-0. El conjunto del técnico alemán mostró una gran versión que hizo disfrutar a los 45.157 espectadores que llenaron las gradas, y que pudieron vivir la fiesta de ver volver al equipo 'culer' a su estadio 909 días después.

La vuelta al templo blaugrana no fue el único de la tarde, ya que tanto Joan Garcia como Raphinha volvieron a tener minutos dos meses después de sus respectivas lesiones en el choque frente al Real Oviedo. Los regresos del portero español y del extremo brasileño son una gran noticia para Flick, que va recuperando efectivos para este tramo final de 2025.

Todo fueron buenas noticias para el Barça, que tras el empate del Real Madrid frente al Elche CF ya está a un único punto del liderato de LaLiga EA Sports, competición en la que acumulan tres triunfos consecutivos. Estas buenas sensaciones tendrán que transmitirlas ahora en la Liga de Campeones, donde necesitan la victoria para seguir metidos de lleno en la lucha por entrar al 'Top 8'.

La fragilidad defensiva impidió al Barça sumar los tres puntos en el encuentro de la última jornada frente al Brujas (3-3) en el Jan Breydelstadion. Lamine Yamal salvó un punto para el equipo de Flick, que concedió un gran número de ocasiones claras y que no consiguió un triunfo que le hubiera metido entre los ocho primeros de la clasificación.

Este inesperado tropiezo aumenta la importancia de este duelo en Stamford Bridge, donde se medirán a un Chelsea que atraviesa un gran estado de forma pero que no podrá contar con su máxima estrella Cole Palmer. El mediapunta iba a reaparecer en este choque tras recuperarse de su lesión en la ingle, pero la semana pasada sufrió una fractura en un dedo del pie y no estará disponible para este choque frente al Barça.

La ausencia del internacional inglés es un duro golpe para el equipo londinense, que ha sabido sobrevivir a su baja en los últimos encuentros. El campeón del Mundial de Clubes del pasado verano acumula cinco victorias consecutivas en la Premier League, que le han permitido colocarse en el segundo lugar a seis puntos del Arsenal FC.

El último triunfo llegó el pasado sábado frente al Burnley (0-2) gracias a los goles de Pedro Neto y Enzo Fernández. No fue un partido especialmente brillante del conjunto del técnico italiano, que pudo dar descanso a algunos de sus jugadores internacionales sudamericanos como el ecuatoriano Moisés Caicedo y el argentino Alejandro Garnacho, por lo que ambos apuntan a ser titulares ante el Barça.

En el once titular también se espera la presencia de un exblaugrana como Marc Cucurella, que no logró asentarse en el primer equipo 'culer' pero que en Inglaterra se ha asentado como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. El futbolista español tendrá la difícil tarea de intentar detener a su compatriota Lamine Yamal, en el que promete ser uno de los duelos del partido.

En la otra banda blaugrana estará Marcus Rashford, recuperado del proceso gripal que le hizo perderse el duelo frente al Athletic. Mientras que Pedri no ha llegado a tiempo y no estará en este duelo de Liga de Campeones, en el que Barça espera sumar los tres puntos, que le permitan alargar la fiesta del pasado sábado y poder entrar sí en el 'Top 8'.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CHELSEA FC: Robert Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernández; Neto, Joao Pedro, Garnacho; y Delap.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Eric Garcia, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SVN).

--ESTADIO: Stamford Bridge.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.