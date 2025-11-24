Agencias

Ningún vuelo saldrá hoy lunes de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de EEUU

Madrid, 24 nov (EFE).- Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá este lunes del aeropuerto de Madrid-Barajas, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de sus vuelos al país figura Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam.

Air Europa, que también opera vuelos al país caribeño, no ha procedido aun a la cancelación ya que el primer vuelo previsto es para el martes 25 y un portavoz de la compañía ha explicado a EFE que están "monitorizando la situación".

Iberia, que realiza cinco vuelos semanales a Venezuela -el primero de ellos previsto para mañana, lunes-, fue la primera en acordar la suspensión.

La autoridad aérea estadounidense instó el pasado viernes a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", aviso que coincide con el despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

La situación se produce en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico.

La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.

