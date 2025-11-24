Ningún vuelo saldrá este lunes de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de EEUU

Madrid, 24 nov (EFE).- Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá este lunes del aeropuerto de Madrid-Barajas, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de sus vuelos al país figura Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam.

Esta mañana ha aterrizado en Madrid-Barajas un vuelo procedente de Caracas, de Plus Ultra, que salió ayer del país latinoamericano; y está previsto también la llegada a las 12:20 horas de otro vuelo de Air Europa desde la capital venezolana, han informado fuentes del gestor de los aeropuertos, Aena.

Otro vuelo de la aerolínea venezolana Estelar tenía prevista su salida la mañana de este lunes desde Madrid y ha sido cancelado.

Iberia, que tiene cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas -la primera este mismo lunes- suspendió sus operaciones el pasado sábado.

Air Europa no ha comunicado aun la cancelación de sus vuelos a aquel país, ya que el primero previsto de salida es para el martes 25. Un portavoz de la compañía ha explicado a EFE que están "monitorizando la situación".

La autoridad aérea estadounidense instó el pasado viernes a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", aviso que coincide con el despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

La situación se produce en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico.

La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos. EFE

Berlín, 24 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores alemán aconsejó este lunes de manera "urgente" no viajar a Venezuela y advirtió especialmente de los riesgos que pueden implicar los desplazamientos a las zonas fronterizas con Brasil y Colombia.

En el comunicado del Ministerio, se hace alusión a la advertencia proveniente de EE. UU. de riesgos potenciales en el espacio aéreo lo que ha llevado a varias aerolíneas, entre ellas Iberia, a cancelar sus vuelos al país sudamericano.

Asímismo se menciona el Decreto de Conmoción Exterior del Gobierno de Nicolás Maduro que le da a los organismos venezolanos la posibilidad de cerrar las fronteras y el espacio aéreo.

"La situación en Venezuela es de momento tensa. La situación de seguridad puede agravarse en cualquier momento", alerta el Ministerio.

Ello puede implicar, advierte, bloqueos en las carreteras, reforzamiento de los controles policiales y restricciones en el acceso a internet y en la telefonía móvil.

"El estado de excepción rige desde 2016, la crisis económica y de asistencia médica continua. Numerosos riesgos, entre ellos la criminalidad violenta, se hacen más graves actualmente con la actual crisis y con la pobreza creciente", se avisa en el comunicado.

Además, se precisa que, al entrar en Venezuela, los ciudadanos alemanes y europeos pueden verse sometidos a intensos controles e interrogatorios e incluso pueden ser detenidos acusados de apoyo al terrorismo.

"Una asistencia consular en esos casos hasta el momento no ha sido posible", concluye el documento.

Asimismo, en la frontera venezolana con Colombia y también en parte de la compartida con Brasil hay un alto peligro procedente del crimen organizado. EFE

Caracas, 24 nov (EFE).- La aerolínea venezolana Estelar ha anunciado este lunes la suspensión de sus vuelos de la ruta Caracas-Madrid entre el 24 y el 28 de noviembre por "motivos operacionales de su proveedor aéreo Iberojet".

A través de un comunicado publicado en la red social Instagram, la empresa ha asegurado estar trabajando en la reprogramación de su itinerario hacia Madrid y ha ofrecido sus disculpas por los inconvenientes ocasionados.

Igualmente, la aerolínea local Laser ha comunicado la reprogramación de su vuelo previsto para este lunes a Madrid para el próximo jueves 27 de noviembre también por motivos operacionales, según la información difundida en Instagram de su empresa aliada Plus Ultra. EFE