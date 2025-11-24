Agencias

Mueren catorce personas, entre ellas tres niños y un militar, en un ataque en el oeste de RDC

Al menos catorce personas, entre ellas tres niños, han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra la localidad de Nkana, situada en el oeste de República Democrática del Congo (RDC), cerca de la frontera con República del Congo.

Según las informaciones recogidas por la emisora congoleña Radio Okapi, el asalto tuvo lugar en la madrugada del domingo, cuando los atacantes irrumpieron en la localidad, situada a orillas del río Congo, protagonizando enfrentamientos con los militares desplegados en la zona.

Antony Mualushayi, uno de los portavoces del Ejército, ha recalcado que los soldados lograron neutralizar a cinco miembros de la milicia Mobondo, antes de confirmar que también murió un soldado en los combates. El resto de las víctimas mortales son civiles.

La milicia Mobondo, activa en esta zona del país africano, está integrada principalmente por miembros de la comunidad yaka. Las acciones de este grupo en 2022, especialmente contra la comunidad bateke, derivó en la creación de grupos de autodefensa y en combates de tipo intercomunitario.

El Ejército de RDC especificó en marzo que más de mil civiles habían muerto a manos de la milicia Mobondo desde junio de 2022, al tiempo que subrayó que en la zona se habían registrado "escenas de horror dignas de una película de Hollywood" a causa de los asaltos perpetrados por este grupo armado.

