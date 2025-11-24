Minor Hotels anuncia un nuevo nombramiento en Norteamérica para expandir su crecimiento en EE.UU y Canadá

Minor Hotels ha anunciado el nombramiento de Genna Panagopoulos como vicepresidenta de Desarrollo de Norteamérica, cuyo cometido será asegurar nuevos acuerdos de franquicia y gestión de la diversa cartera de marcas de la compañía, según un comunicado.

En este contexto, la hotelera está expandiendo su plataforma de franquicias en esta región para acelerar el crecimiento y ofrecer mayor flexibilidad a los propietarios y promotores de hoteles.

Por ello, este nombramiento, que "marca un hito significativo en nuestro camino de crecimiento en Norteamérica y Canadá", según la directora de Activos y Desarrollo de Minor Hotels Europe & Americas, Laia Lahoz, apoya el plan de la empresa en aumentar su portfolio a un total de 850 hoteles para 2027.

Panagopoulos, que reúne más de 14 años de experiencia en inversión y desarrollo hotelero, se une a Minor desde IHG, donde desempeñó un papel importante en el desarrollo y crecimiento de marcas de lujo y estilo de vida.