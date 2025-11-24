La VI edición de Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja supera el 80% de candidaturas de emprendedoras femeninas

La VI edición de los Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja superó el 80% de candidaturas procedentes de emprenderoras femeninas, como ha dado a conocer la entidad que recuerda que con estos galardones quiere poner en valor la labor del autoempleo como generador de oportunidades laborales que cambian las situaciones de vida de muchas personas alejadas del mercado laboral por razón de sexo, edad, origen o religión.

En concreto, en esta edición se ha constatado el auge del emprendimiento femenino ya que, de las 130 candidaturas recibidas, más del 80% han sido presentadas por mujeres. Finalmente, 24 han sido las candidaturas finalistas, de las que 12 se han reconocido con ayudas económicas por un importe total de 20.000 euros.

Por categorías, el primer premio 'Impulsa', entregado por la entidad Microbank, ha sido para dos participantes de Madrid: Jalber Johanna Ortiz Vélez y Ana María Silva Camayo, por La Perla Take Away, un negocio que va más allá de un punto de café gourmet; mientras que el segundo ha sido para Wilyelbeth José Ollarves, desde Valencia, con Cambur, local de alimentos naturales listos para un consumo rápido; y el tercero para Juan Carlos Cáceres, desde Valencia, con JCCACERES Couture and Photo, especializado en diseño, moda y fotografía.

El primer premio 'Mujer emprendedora', entregado por El Corte Inglés, lo ha recibido Ana Beatriz Camacho, por su iniciativa ubicada en Valencia, BC Estética y Bienestar, un centro especializado en el cuidado integral; el segundo ha galardonado a Lucía Cedeño Brito, desde Valladolid, con Transportes Lucía, especializada en logística de cercanía; y el tercero a Mercedes Alicia Allou Calvo, desde Almería, con La Materia, café especializado en mate y otros productos argentinos.

La categoría 'Rural', que cuenta con el apoyo y la financiación de la Fundación Mahou San Miguel, ha sido para María Arbués Moscate, con Psiconscientes, un gabinete de apoyo psicológico en Teruel; el segundo ha sido para Juana Canales Luque, desde Granada, con Candu Alta Pastelería; y el tercero para Raquel Sevilla Lorente, desde Granada, con Dopaminity.

Cruz Roja Española también destaca a los proyectos emprendedores 'Internacionales', financiados por Avoris Retail. En esta ocasión, la premiada ha sido una iniciativa de Guatemala, bajo el nombre de Uts B'atz Chichicastenago, formada por una cooperativa de mujeres viudas; mientras que el segundo ha sido para Pankiv Liubov Anatollivna, desde Ucrania, con su Centro de Desarrollo para Menores Solomiya; y el tercero para Khaled Bawji, desde Líbano, con su barco de pesca tradicional.

PLAN EMPLEO Y AYUDAS POR LA DANA

Esta VI edición coincide con el 25 aniversario del Plan de Empleo, período durante el cual Cruz Roja ha participado en la creación y consolidación de más de 7.100 iniciativas de autoempleo, y el resurgir de pequeños negocios afectados por la DANA, a los que Cruz Roja ha apoyado a través del Plan de Respuesta a tres años y a los que ha querido rendir un homenaje especial, resaltando la alta participación en estos Premios de emprendedores de municipios afectados.

Así, a día de hoy, y a través del Plan de Respuesta a tres años, Cruz Roja ha contribuido en la apertura y continuidad de más de 2.600 negocios, siendo más de 6.000 las personas trabajadoras y autónomas que han recuperado sus medios de vida.

Además de la reactivación de negocios, se ha iniciado la fase de asesoramiento para la apertura de nuevas empresas y consolidación de las ya existentes, y se está atendiendo a las personas desempleadas de las zonas afectadas para facilitar que encuentren empleo a través de la orientación laboral, la mediación con las empresas y la formación en ocupaciones con alta demanda laboral en las zonas afectadas.