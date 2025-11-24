La UE anuncia 143 millones en ayuda humanitaria para el Sahel y otros países africanos

La Unión Europea ha anunciado este lunes un paquete de ayuda humanitaria de emergencia de 143 millones de euros para atender distintas crisis en la región del Sahel, pero también en Sudán del Sur o Somalia.

Este anuncio llega en el marco de la cumbre de los líderes de la UE y de la Unión Africana en Angola y pretende aliviar la presión sobre las operaciones humanitarias en varias zonas de crisis.

En concreto, del paquete anunciado la mayor partida irá a parar a los países del Sahel central, con una dotación de 38 millones. Otros 35 millones se destinarán a Sudán del Sur, mientras que Somalia y Etiopía contarán con 30 millones en asistencia de emergencia para hacer frente a las crisis humanitarias en sus territorios.

En el caso de Nigeria, la UE asigna ocho millones, mientras que prevé otros 2,5 millones en ayuda para República Centroafricana. Esta financiación de emergencia apoyará principalmente las tareas de asistencia alimentaria, agua y saneamiento, así como promoverá el mejor acceso a la atención sanitaria y ayudará a las comunidades más vulnerables a cubrir sus necesidades básicas.

En declaraciones sobre este anuncio, la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha valorado que representa un paso adelante de la UE "en un momento en que la atención mundial está cambiando y las necesidades humanitarias siguen siendo elevadas". El paquete "demuestra" el compromiso de la UE con regiones "donde aumenta la presión y donde el apoyo es esencial", ha subrayado la comisaria belga.