Jefe del Ejército israelí visita el norte y dice que se preparan "para la próxima campaña"

Jerusalén, 24 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, visitó este lunes el norte del país (entre las fronteras con el Líbano y Siria), donde aseguró que el Ejército está reconstruyendo "los cimientos" sobre los que se sustentará "para la próxima campaña".

"Estamos extrayendo las lecciones de las investigaciones del 7 de octubre y aplicándolas sobre el terreno con el fin de reconstruir los cimientos sobre los que se sustentará el ejército israelí, más fuerte y mejor preparado, para la próxima campaña", dijo Zamir en el encuentro con las tropas.

El líder militar israelí visitó a la División 210, responsable de la frontera con Siria en los Altos del Golán ocupados y de la zona del Monte Dov en la divisoria con el Líbano, cuando llevaban a cabo un ejercicio de preparación ante "un evento explosivo inesperado", según anunciaron las fuerzas armadas en la mañana del lunes.

"El ejercicio sorpresa es un acontecimiento significativo en los preparativos y en el ámbito de la formación a nivel del Estado Mayor", dijo Zamir. "Todos defendemos la patria, y para eso nos estamos preparando. Estamos reforzando y haciendo hincapié en la defensa y en el refuerzo de la seguridad de las comunidades a lo largo de las fronteras".

La visita del jefe del Estado Mayor al norte y el simulacro de esta división en la frontera norte se produce en el marco de la escalada de las tensiones con Líbano, después de que Israel bombardeara los suburbios del sur de Beirut y acabara con la vida del líder militar del grupo chií Hizbulá, con cinco muertos en total.

A la espera de que Hizbulá decida si responder al ataque en la capital libanesa, que se produjo a pesar del alto el fuego vigente y alegando Israel tratar de impedir el rearme de la organización, las fuerzas armadas mantuvieron estas maniobras en el norte del país.EFE