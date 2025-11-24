Israel encarcela sin cargos a un renombrado activista palestino del Valle del Jordán

Jerusalén, 24 nov (EFE).- El Ejército israelí retiene en prisión al conocido activista palestino Ayman Ghraieb tras arrestarlo en el Valle del Jordán, donde documenta la violencia de los colonos contra los palestinos, denunció este lunes el Fondo de Defensores de los Derechos Humanos (HRDF), la red legal que le representa.

Ayer domingo, seis días después de su arresto el pasado 17 de noviembre, Ghraieb fue interrogado por primera vez bajo sospecha de "incitación".

En su comunicado, HRDF alega que, incluso antes de que terminaran las preguntas, su abogado fue informado de que Ghraied sería puesto en detención administrativa basándose en evidencia "clasificada" que ni el detenido ni su letrado conocen.

"Ponerlo bajo detención administrativa en lugar de iniciar un proceso penal subraya el carácter político de su arresto, especialmente dada su defensa pública de los derechos humanos", dice su equipo legal.

Se espera que mañana (martes) se decida si se emite dicha orden (que permite su arresto durante meses sin cargos o juicio) y de lo contrario, podría dar comienzo una audiencia judicial ese mismo día.

Ghraieb se encuentra actualmente recluido en la prisión de Megido, donde diferentes ONG pro derechos humanos han documentado abusos sistemáticos y palizas contra palestinos detenidos, al igual que en otras prisiones como la de Sde Teiman.

En total desde el 7 de octubre, según un informe reciente de Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI), al menos 98 palestinos han muerto en centros de detención israelíes: 52 (todos gazatíes) bajo custodia militar y 46 en prisión, entre ellos 26 de Cisjordania.

Hasta dos días después de su detención, detalla el HRDF, se desconocía el paradero de Ghraieb, ya que tanto la Policía como el Ejército no confirmaban su detención. Solo tras la amenaza de presentar un recurso de 'hábeas corpus', el Ejército israelí reveló que Ghraieb está retenido de forma encubierta en la base militar de Samra, en el Valle del Jordán.

"En esa base militar, lo mantuvieron a la intemperie, esposado, sin alimentos y un soldado lo golpeó violentamente en las costillas, requiriendo atención hospitalaria urgente", detalla el texto, que dice que tras otro episodio similar, fue trasladado a Megido "donde pasó sus primeros tres días en condiciones que le llevaron a la inanición".

Preguntado por EFE, el Ejército se negó hoy de nuevo a proporcionar información sobre este caso. EFE