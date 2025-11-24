Gemma Camacho, superada tras ser señalada como la tercera en discordia en la ruptura de Cayetano y María Cerqueira

Cambio radical en la actitud de la nueva ilusión de Cayetano Rivera, Gemma Camacho. De la tranquilidad y las sonrisas ante las cámaras tras salir a la luz su incipiente historia de amor con el torero, bromeando incluso con que está "aprendiendo a torear ahora y se me da muy bien la faena" -un guiño muy taurino dirigido al exmarido de Eva González después de confirmar que son "muy buenos amigos" y que como "personas libres, solteras y adultas" pueden "disfrutar de la vida juntos"-, al agobio y una seriedad que refleja que no están siendo momentos fáciles.

Así ha reaparecido la reportera de 'El tiempo justo' este lunes después de que la prensa portuguesa haya comentado que es una "cazafamosos" y que está encantada con su fama por su idilio con el hijo de Paquirri. Además, según han revelado en 'Vamos a ver', Gemma sería la 'tercera en discordia' en el fin del noviazgo de Cayetano y María Cerqueira el pasado mayo después de dos años de relación. Y es que según el programa de Telecinco, la presentadora portuguesa habría roto con el diestro tras pillarle mensajes con la periodista que no le habrían hecho ninguna gracia.

Informaciones que han superado a Gemma, que saturada y sin poder disimular su abatimiento, ha confesado que "no puedo más". "Necesito que me dejéis entrar a trabajar. No puedo más con esta situación" ha reconocido al borde de las lágrimas, negando con la cabeza que haya tenido algo que ver en la ruptura del hermano de Fran Rivera y la modelo lusa.