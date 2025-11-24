Agencias

Fuerzas israelíes matan a un sospechoso palestino en Nablús

Efectivos de las Fuerzas Armadas israelíes han matado este lunes en la ciudad cisjordana de Nablús a un palestino al que atribuyen un ataque en el que murieron dos militares el año pasado en una de las entradas de la localidad.

El sospechoso sería Aa Rauf Shetiya, según un comunicado militar israelí que destaca el despliegue en el edificio donde se escondía "atrincherado y armado".

"Los soldados dispararon con precisión para neutralizar la amenaza. Tras el escaneo con un dron se confirmó que el terrorista había sido eliminado", ha relatado. "Varios colaboradores que colaboraban con el terrorista fueron arrestados durante la operación", ha apuntado el Ejército.

El ataque es el resultado del trabajo de inteligencia iniciado inmediatamente después del ataque con un vehículo perpetrado el 29 de mayo de 2024 en el Puesto de Avanzada 6 de Nablús, en el que murieron el sargento Diego Gabriel Hersage y el sargento Elia Hillel, destaca el comunicado militar.

La agencia de noticias oficial palestina WAFA ha informado de un joven herido en una operación militar israelí en Nablús después de que los vehículos israelíes entraran en varios barrios de la ciudad. Los militares habrían lanzado un cohete contra una casa de la calle Al Hisba que se incendió y quedó destruida.

También ha habido una incursión israelí en la calle Yaffa, donde los militares rodearon una vivienda y después la tomaron al asalto para detener a dos hombres identificados como Samer al Sadda y Muhamad al Shafii. Por otra parte se ha informado de disparos, lanzamiento de gas lacrimógeno y de bombas sónicas en la parte oriental de la ciudad.

EuropaPress

