El presidente de la Diputación de Valencia reconoce que se tardó mucho en enviar el mensaje de alerta por la dana

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del PP, ha admitido este lunes que el mensaje de la alerta de la dana del 29 de octubre de 2024 "se tardó mucho en enviar", pero desconoce los motivos. En concreto, el mensaje de Es Alert se difundió a las 20.11 horas.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la catástrofe, Mompó ha asegurado que ese día llegó al Cecopi a las 17.45 horas, aunque no era miembro ni dirigía la emergencia, y que estando allí urgió a los presentes a enviar "de una puta vez" un mensaje de alerta porque, como vecino y alcalde de Gavarda, era "muy consciente" de lo que podía suponer que colapsara la presa Forata.

Preguntado por la razón por la que no se enviaba la alerta, Mompó ha dicho desconocerlo, pero sí ha admitido que "se tardó mucho en enviar". También ha apuntado que no se habló del Es-Alert hasta que a las 19 horas se alertó del posible colapso de la presa de Forata.

Y, respecto a quién dirigía la emergencia, ha dicho que el plan de emergencia es "muy claro a ese respecto" pero que él, ni aquel día, ni en otros siniestros anteriores, ha "visto a un político" en ese papel de dirección, que siempre han ejercido "los técnicos".

Eso sí, ha apuntado que las "decisiones finales se consensuaban". "Era una reunión en una mesa redonda, la gente hablaba y opinaba", ha dicho respecto a la reunión del Cecopi del día 29 de octubre.