El aeropuerto de Vilna reanuda sus operaciones tras un nuevo cierre por la presencia de globos de contrabando

Las autoridades aeroportuarias de Vilna, la capital de Lituania, han informado este lunes de que se han reanudado las operaciones en el aeropuerto tras un nuevo cierre temporal por motivos de seguridad decretado de madrugada por la presencia de globos con mercancía de contrabando.

"Este 24 de noviembre a las 1.40 horas (hora local), se ha procedido a poner en marcha una serie de restricciones temporales al espacio aéreo sorbe el Aeropuerto de Vilna. La decisión ha sido tomada debido a cuestiones de navegación, especialmente por la presencia de globos que se dirigían a esta zona", indica un comunicado del propio aeropuerto.

En este sentido, ha confirmado que actualmente se han retirado las medidas, que han hecho saltar las alarmas a pesar de que el Gobierno lituano decidió la semana pasada abrir dos de los puertos fronterizos con Bielorrusia que permanecían cerrados como medida de represalia por los incidentes con globos.

La situación ha provocado retrasos en la salida de vuelos desde Vilna y podría acarrear más problemas a lo largo del día, tal y como aseguran las autoridades, que no descartan nuevas restricciones por cuestiones de seguridad.

El pasado mes de octubre, Lituania cerró su frontera con Bielorrusia por los incidentes registrados en la zona. En respuesta a estas acciones, Minsk ha retenido en la frontera más de mil vehículos de carga con matrícula lituana alegando motivos de seguridad.

Para el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, estas medidas forman parte de una "estafa", y ha acusado a los países occidentales de "abrir una guerra híbrida contra Bielorrusia y Rusia" a través de esta "nueva era de divisiones".

