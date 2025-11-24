EEUU pone fin a la protección especial para ciudadanos de Birmania

La Administración estadounidense ha anunciado este lunes la finalización del programa de protección especial --Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés-- para los ciudadanos de Birmania, que impedía que pudieran ser objeto de deportación.

"El Departamento de Seguridad Interior anuncia que la secretaria de Seguridad Interior (Kristi Noem) pone fin al Estatus de Protección Temporal", explica la nota oficial. "Birmania ya no cumple los requisitos para la clasificación TPS", señala.

La medida, que puede afectar a casi 4.000 ciudadanos birmanos, está recogida en una nota oficial del Departamento de Seguridad Interior. Así se pone fin a la protección especial contemplada como consecuencia del conflicto armado y la persecución a minorías que se ha vivido en el país asiático en los últimos años.

La Administración que dirige Donald Trump ha suspendido otras medidas de protección específicas para países como Somalia, Afganistán, Siria, Haití, Camerún, Nicaragua, Sudán o Venezuela con el argumento de que fomenta la inmigración ilegal.

La TPS fue creada en 1990 por el Congreso para dar permisos de trabajo temporales y protección frente a la deportación a ciudadanos de países en conflicto armado, víctimas de una catástrofe ambiental y otro tipo de emergencias que ponían en entredicho que estas personas pudieran regresar a sus países sin peligro. El programa se amplió considerablemente durante el mandato del antecesor de Trump, Joe Biden.

En el caso de Birmania, el país vive bajo una dictadura militar desde el golpe de Estado de 2021 con la oposición democrática en el exilio o alzada en armas contra el régimen militar, apoyada principalmente en las milicias étnicas. Todo ello se suma a la histórica persecución de minorías como la rohingya.