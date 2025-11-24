Economía- Podemos no da por hecho su apoyo a la senda de déficit e insiste en que Sánchez busca un "artefacto" electoral

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, no ha dado por hecho que su partido vaya a apoyar este jueves en el Congreso la senda de déficit y deuda pública y ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez busca hacer los Presupuestos Generales del Estado un "artefacto" de campaña electoral.

El Congreso votará este jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos de 2026, sin que haya una mayoría suficiente para que se aprueben ante la oposición de PP, Vox y Junts.

Además de estas tres formaciones, que ya suman una mayoría absoluta, Podemos no da por hecho su apoyo a estos objetivos porque en palabras de Pablo Fernández los ha conocido "a través de los medios". "El Gobierno sigue sin negociar nada con Podemos", ha criticado Fernández en rueda de prensa.

El dirigente morado no ha querido desvelar el sentido de voto de su partido a estos objetivos, pero se ha mostrado crítico con las formas que ha adoptado el Gobierno para negociar y ha apuntado que a no mucho tardar la secretaria general del partido, Ione Belarra, revelará el voto de Podemos a la senda.

A renglón seguido, ha comentado que el hecho de que el PSOE no haya llamado a Podemos para negociar revela que se plantea los Presupuestos Generales del Estado como un "artefacto" electoral y un "instrumento de precampaña y campaña".

Más allá de lo que suceda con la senda de déficit este jueves, Pablo Fernández ha incidido en que no servirá "de nada" presentar unos Presupuestos muy expansivos si estos no sirven para que las familias puedan llegar a final de mes.