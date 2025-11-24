Dina Boluarte recurre su destitución como presidenta de Perú

La expresidenta peruana Dina Boluarte ha presentado una acción de amparo por indefensión contra la decisión del Congreso de Perú de aprobar su vacancia presidencial y por tanto su salida del cargo por incapacidad moral el pasado 10 de octubre.

"Se quería hacer en 56 minutos y un debate de madrugada (...) Lo que merecía un debate para quitarle al presidente, a un elegido, era necesariamente un día, con tiempo que la población lo vea y no de madrugada", ha explicado el abogado de Boluarte Joseph Campos en declaraciones a la emisora RPP.

"Como el consejo fue que no vayas, porque evidentemente era indefensión material, no fue", ha argumentado Campos, que considera que hubo "indefensión material por no haber permitido una defensa conforme lo establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

El objetivo del amparo presentado ante el Poder Judicial es que no se repita una "vacancia exprés" en las próximas gestiones presidenciales sin respetar derechos fundamentales, así como que se retire la figura de incapacidad moral.

Boluarte fue destituida el 10 de octubre en una moción ampliamente apoyada por una "incapacidad moral permanente" de la presidenta para abordar la inseguridad en el país.

Además, está siendo investigada en un caso vinculado a su partido, Perú Libre, señalado por la Fiscalía por presuntamente haber empleado fondos de origen desconocido para financiar la campaña electoral hace cuatro años.