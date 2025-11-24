Detenido el individuo que reclutó a los sicarios para el asesinato del alcalde de Uruapan (México)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno mexicano, Omar García Harfuch, ha informado este lunes de la detención de Jaciel Antonio Herrera Torres, alias 'El Pelón', identificado como el individuo que reclutó a los sicarios para el asesinato del alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Manzo.

Herrera, de 36 años, captaba a jóvenes en centros de rehabilitación para adicciones para ejercer posteriormente como sicarios o en la distribución de droga, según las autoridades mexicanas.

Así reclutó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, ambos fallecidos, quienes participaron en el homicidio de Manzo el 1 de noviembre, informa el diario mexicano 'El Universal'.

El CJNG había ofrecido un pago de 2 millones de pesos (unos 94.000 euros) por el asesinato del alcalde, según la Fiscalía, que destaca la implicación necesaria de los escoltas detenidos, acusados del delito de homicidio calificado en la categoría de comisión por omisión.

El ataque se produjo sobre las 20.10 horas (hora local) del pasado sábado 1 de noviembre, justo al terminar la inauguración del Festival de las Velas en el centro de Uruapan. Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió.

Este asesinato ha sacudido la vida política mexicana, ya que la oposición recuerda que Manzo había pedido protección adicional a las autoridades federales, una protección que nunca llegó a pesar de las recurrentes amenazas de las organizaciones criminales.