Agencias

(Crónica) El 'Sanse' puede con el Valladolid y sale del descenso

Guardar

La Real Sociedad B ha superado este lunes en Anoeta al Real Valladolid (1-0), con un solitario gol de Jon Balda, en el último encuentro de la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que permite a los de Jon Ansotegi, que siguen invictos en casa, abandonar la zona de descenso y que pone en apuros al conjunto pucelano.

En el minuto 22, Balda deshizo la igualada al cazar un balón en la frontal tras un despeje de Pablo Tomeo a un saque de falta. Superada la media hora, el visitante Peter Federico perdonó en el área, y en la siguiente jugada Astiazaran ofreció la réplica en un disparo que se marchó rozando el palo.

Nada más reanudarse el choque, Gorka Carrera rozó el segundo en una acción en la que la defensa pucelana mandó la pelota a córner, todo en una segunda mitad en la que el marcador no se movió. De esta manera, el 'Sanse', que ha ganado 18 de los 24 puntos en juego como local -y ninguno como visitante-, abandona los puestos de descenso y suma 18 puntos, uno más que la zona de peligro; los blanquivioletas (20), por su parte, enlazan tres jornadas sin ganar.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 15 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes.

UD Las Palmas - Albacete Balompié 2-1.

Sábado.

FC Andorra - CD Castellón 1-3.

SD Eibar - Real Zaragoza 1-2.

CD Leganés - UD Almería 0-3.

Granada CF - Córdoba CF 1-1.

Domingo.

RC Deportivo - AD Ceuta 2-1.

Cádiz CF - Cultural y Deportiva Leonesa 1-2.

SD Huesca - Real Sporting 2-0.

Burgos CF - Real Racing Club 0-2.

Málaga CF - CD Mirandés 3-2.

Lunes.

Real Sociedad B - Real Valladolid 1-0.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Iberia cancela sus vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Varias compañías suspenden conexiones hacia territorio venezolano tras una alerta de la FAA por riesgos para la navegación, aumento de interferencias y presencia militar, mientras los pasajeros afectados reciben notificación y opciones de reembolso, según comunicados oficiales

Iberia cancela sus vuelos a

'La mejor madre del mundo' se alza con Colón de Oro de la 51 edición del Festival de Huelva

El filme de Anna Muylaert, representante brasileña en la competencia, recibió el máximo reconocimiento del jurado por su relato universal sobre fuerza y amor, mientras la actriz Shirley Cruz fue premiada por su destacada interpretación

'La mejor madre del mundo'

Trump inicia el proceso para designar organización terrorista a algunas filiales de Hermanos Musulmanes

Trump inicia el proceso para

(Crónica) El Espanyol recupera su solidez en casa a costa del Sevilla

(Crónica) El Espanyol recupera su

Al menos 24 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Víctimas y heridos fueron atendidos tras ofensiva aérea y ataques de artillería que impactaron viviendas, vehículos y zonas de refugio en Gaza, en una jornada de intensificación del conflicto tras denuncias de ruptura del alto el fuego por ambas partes

Al menos 24 muertos en