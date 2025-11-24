Agencias

Condenado a ocho años de prisión en Irak un hombre por publicar mensajes de apoyo a Israel en redes sociales

La oficina de prensa del Consejo Supremo Judicial de Irak ha informado este lunes de que un hombre ha sido condenado a ocho años de cárcel por publicar mensajes de apoyo a Israel a través de su perfil en redes sociales.

"El tribunal penal de Di Car (sur) ha condenado a un varón a ocho años de prisión por promover la entidad sionista. Promovió ideas y prácticas de la entidad sionista en redes sociales mediante la publicación de imágenes en Facebook que apoyaban y respaldaban la normalización de las relaciones", reza un comunicado publicado en su perfil de dicha plataforma.

El mencionado tribunal se ampara en la ley del Código Penal que impone penas severas --que pueden llegar a cadena perpetua o a muerte-- por cooperación, comunicación o actividades promocionales relacionadas con Israel. Cabe recordar que Irak no mantiene lazos diplomáticos con las autoridades israelíes y se opone a cualquier paso en este sentido.

