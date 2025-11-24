China acusa a Japón de buscar una "confrontación militar" con el despliegue de misiles cerca de Taiwán

Las autoridades de China han acusado al Gobierno japonés de buscar una "confrontación militar" con el plan para desplegar misiles cerca de Taiwán, una medida que ha suscitado críticas y un aumento de la tensión entre las partes.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha condenado la postura de Tokio, que no descarta desplegar este armamento de medio alcance en la isla de Yonaguni, situada a unos 110 kilómetros de Taiwán.

Mao ha asegurado que esta idea representa un "intento deliberado de crear más tensión en la región y provocar incluso una confrontación militar". "A la luz de las declaraciones erróneas de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, respecto a Taiwán, este paso es sumamente peligroso y requiere una especial vigilancia por parte de los países vecinos y de la comunidad internacional", ha afirmado.

Asimismo, ha alertado de los intentos de Japón de "librarse" de la Constitución actual, que considera "pacifista" para volver al "militarismo y llevar a Japón y a la región al completo a una catástrofe". En este sentido, ha recalcado que Pekín "nunca permitirá que las fuerzas de terceros países interfieran en los asuntos del país".

"Tampoco permitiremos un resurgimiento del militarismo japonés. China tiene la determinación y cuenta con las capacidades necesarias para proteger su integridad territorial y su soberanía", ha aclarado.

El aumento de la tensión entre las partes ha aumentado especialmente después de que la jefa de Gobierno japonesa asegurara que cualquier movimiento militar chino respecto a Taiwán podría suponer una "amenaza existencial" para otros países, como Japón, y que habría una respuesta en tal caso.