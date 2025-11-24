Agencias

Borrell pide a la UE asumir que EEUU no puede ser un aliado tras el plan de Trump para Ucrania

Guardar

El ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y ex ministro socialista Josep Borrell ha señalado este lunes que la Administración de Donald Trump no pueden considerarse un aliado de Europa después del plan de paz sobre Ucrania confeccionado a sus espaldas que permite grandes concesiones a Rusia.

"Con el plan de 28 puntos para acabar con la guerra de Ucrania, los Estados Unidos de Trump ya no pueden considerarse un aliado de Europa, que ni siquiera es consultada en cuestiones que afectan a su seguridad", ha criticado el ex jefe de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha reclamado que Europa "debe asumir y reaccionar" ante esta realidad que supone un "cambio" en la política de Washington que atribuye al fracaso de la política de "apaciguamiento" europeo, en lo referido a las cesiones que permitió la UE en su acuerdo comercial con Estados Unidos o en materia militar en el seno de la UE.

"El plan de Trump para acabar con la guerra de Ucrania muestra el fracaso del apaciguamiento seguido por la UE", ha lamentado, tras indicar que "plegarse" a las exigencia de Trump en cuestiones como "el gasto militar, aranceles y desregulación digital, impuestos sobre multinacionales y suministro energético", "no ha servido para nada".

De esta forma, Borrell ha cargado contra el plan de Washington para el fin de la guerra lanzada por Rusia, que elaboró a espaldas de ucranianos y europeos. Este lunes en una cita en Angola, los líderes europeos han constatado que los primeros contactos entre ucranianos y estadounidenses ha logrado pasos "en la buena dirección".

De todas formas, han insistido en que quedan muchos asuntos por pulir y en que será el bloque comunitario el que tenga la última palabra sobre cuestiones como la aplicación de sanciones contra Moscú, el uso de los activos rusos congelados o la adhesión de Ucrania a la UE o la OTAN.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España y Argelia refuerzan su normalización diplomática con una reunión de Exteriores en el G20

Durante la cumbre del G20 en Johannesburgo, José Manuel Albares y Ahmed Attaf destacaron el avance en las relaciones entre Madrid y Argel, enfatizando la relevancia de los vínculos políticos, comerciales y culturales tras años de tensión diplomática

España y Argelia refuerzan su

Morant ensalza el papel de la ciencia para "solucionar todos los retos de la humanidad" frente al "negacionismo"

Morant ensalza el papel de

Fundación SGAE, Argentores y AGADU lanzan la III edición de 'Interautor Teatro 2025': "Relaciones para toda la vida"

Fundación SGAE, Argentores y AGADU

El defensa Javi Rueda amplía hasta 2029 su contrato con el RC Celta

El defensa Javi Rueda amplía

Antonio Matos confiesa que sobrelleva la ausencia de Caritina “refugiado en los niños y el trabajo”

Tras la pérdida de Caritina Goyanes, el empresario destaca la fortaleza que encuentra junto a sus hijos y quienes lo rodean, así como en el desempeño laboral diario, asegurando que el acompañamiento familiar y social es clave en este periodo

Antonio Matos confiesa que sobrelleva