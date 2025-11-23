Agencias

Trump pide la liberación de la republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación en 2020

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este domingo la puesta en libertad de la oficial republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación en el estado de Colorado tras las elecciones de 2020.

Trump perdió la reelección de ese año y desde entonces se ha dedicado a denunciar que su derrota frente a Joe Biden fue consecuencia de un fraude electoral masivo, una declaración que nunca ha contado con las pruebas suficientes como para ser atendida por un tribunal.

Peters, de 70 años, fue condenada en agosto del año pasado por manipular los sistemas informáticos electorales del condado de Mesa, donde ejercía como secretaria del gobierno local, y permitió que una persona no autorizada accediera al equipo de votación y a los registros electorales.

"Liberad a Tina Peters", ha escrito Trump en su plataforma Truth Social. "Languidece en una prisión de Colorado, vieja y agonizando, por intentar revelar el fraude electoral en las elecciones amañadas de 2020", ha insistido el mandatario, que durante las últimas semanas ha reanudado los indultos a conservadores como el excongresista y antiguo presidente de la Cámara de Representantes del estado de Tennessee, Glen Casada, que había sido condenado por corrupción.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La UE pide preservar el alto el fuego en Líbano ante la oleada de ataques israelíes

La Unión Europea urge mantener la calma tras recientes ofensivas israelíes que provocaron muertes entre civiles y tensión en la mayor zona de refugiados del país, además de exigir mayor protección para las misiones de paz internacionales

La UE pide preservar el

(Previa) Espanyol y Sevilla pugnan por la última plaza europea en Cornellà

(Previa) Espanyol y Sevilla pugnan

La 'app' de Gemini verifica si una imagen ha sido generada por la IA de Google

La función en la aplicación permite a los usuarios consultar sobre la autenticidad de fotografías y recibir detalles contextuales en tiempo real, incorporando tecnología SynthID para identificar contenido alterado o creado mediante inteligencia artificial, según anunció la compañía

La 'app' de Gemini verifica

Logran escapar 50 de los más de 300 estudiantes católicos secuestrados el viernes en Nigeria

Logran escapar 50 de los

Elena Tablada desvela en qué punto se encuentra

Elena Tablada desvela en qué