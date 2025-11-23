Agencias

Serrería Belga acoge una conferencia de los músicos Rodrigo Leão y Santiago Hernández sobre poesía, música y placer



El Espacio Cultural Serrería Belga acogerá el martes, a las 19.30 horas, una conferencia que abordará la relación entre poesía, música y placer, a cargo del músico portugués Rodrigo Leão, fundador del grupo musical Madredeus, y el músico y escritor mexicano Santiago Hernández, componente del grupo musical Zuaraz.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que el encuentro, bajo el título 'El placer poético de la música' y moderado por el director artístico del festival, Jesús Ruiz Mantilla, se producirá en el marco del Festival Eñe, que en esta edición reúne a más de un centenar de creadores bajo el lema 'Placer, una reivindicación subversiva'.

En este diálogo, que se llevará a cabo en el Espacio Letras, una zona propia dentro de Serrería Belga dedicada a la literatura, Leão y Hernández departirán sobre cómo confluyen poesía y música para lograr emocionar. El acceso será libre hasta completar aforo.

Rodrigo Leão estuvo con Madredeus durante casi una década antes de iniciar su carrera en solitario. Ha colaborado con artistas como Beth Gibbons, Neil Hannon, Stuart Staples, Ludovico Einaudi o Ryuichi Sakamoto, y ha actuado en escenarios como el Barbican Centre de Londres o el Kennedy Center de Washington.

En 2020 publicó O Método, uno de los hitos de su trayectoria musical. Por su parte, el músico y escritor mexicano Santiago Hernández, cantante en la banda Zuaraz, es editor y autor de 'Cuentahílos: elogio del editante' (Trama, 2024).



