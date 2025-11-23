Agencias

Sánchez pide respetar el derecho internacional de Venezuela pese a no reconocer a Maduro como presidente

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este domingo por abrir "espacios de diálogo" de respeto al derecho internacional en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos por las tensiones derivadas del despliegue naval de Estados Unidos en aguas del Caribe.

"Siempre hemos tenido la misma posición en cada uno de los conflictos y es abrir espacios de diálogo de respeto al derecho internacional y eso es lo que también pedimos en esta cuestión", ha afirmado Sánchez al ser preguntado por las últimas noticias sobre Venezuela en la XX cumbre del G20.

En su intervención, Sánchez ha recordado que España no ha reconocido el resultado electoral de Venezuela, aunque eso "no es óbice para que no se respete el derecho internacional".

"Claramente no hemos reconocido el resultado electoral y no reconocemos al presidente Maduro como el presidente que ha contado con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano en las últimas elecciones. Pero eso no es óbice para que no se respete el derecho internacional y se encuentren cauces de diálogo que puedan dar solución a esta crisis de una manera pacífica", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Javier Calvo, la verdad de su relación con Guitarricadelafuente tras su mensaje de amor desde México

El entorno de Javier Calvo rechaza cualquier vínculo romántico con Guitarricadelafuente tras el mensaje en redes sociales y aclara que solo los une una amistad, desmintiendo así los rumores sobre una supuesta relación sentimental

Javier Calvo, la verdad de

Israel anuncia un ataque contra el 'número dos' de Hezbolá en el sur de Beirut

Israel anuncia un ataque contra

Rozalén llega el fin de semana al Palacio de Festivales con la obra teatral dedicada a Chavela Vargas

Rozalén llega el fin de

Las aerolíneas Avior y Copa mantienen sus operaciones en Venezuela a pesar de la alerta de EEUU

Las aerolíneas Avior y Copa

Florentino Pérez avanza una reforma estatutaria para crear una filial con una inversión externa del 5%

Florentino Pérez avanza una reforma