Las lluvias torrenciales de esta semana en el centro de Vietnam dejan ya 90 muertos y 12 desaparecidos

Al menos 90 personas han muerto y 12 siguen desaparecidas a consecuencia de la nueva ola de tormentas que ha sacudido el centro y el sur de Vietnam, donde los efectivos de rescate siguen encontrando fallecidos conforme las inundaciones van retrocediendo.

El último balance del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, publicado esta mañana, vuelve a colocar a las localidades de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong, Quang Tri, Hue y Da Nang como las más afectadas: hay 1.154 casas dañadas -- 186.000 viviendas acabaron prácticamente inundadas en el apogeo de las lluvias --, más de 80.000 hectáreas de arroz y cultivos resultaron dañadas; más de 3,2 millones de cabezas de ganado y aves de corral murieron o fueron arrastradas; 24 puntos en las carreteras nacionales han terminado bloqueados.

Los daños materiales provocados por estas lluvias desde el 16 de noviembre ascienden ya a más de 340 millones de euros, según el balance publicado por la agencia oficial de noticias de Vietnam, la VNA.

La movilización de las fuerzas de seguridad involucra ahora mismo a casi 45.000 militares y casi 100.000 agentes de Policía que han distribuido hasta el momento 86 toneladas de ayuda a la población afectada y, muy especialmente, purificadores químicos para depurar el agua y prevenir la aparición de enfermedades.

A pesar de que las aguas están retrocediendo en algunas partes del altiplano, los pronósticos anticipan más tormentas a lo largo de este domingo y de mañana lunes. El Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, sin embargo, anticipa que las precipitaciones comenzarán a bajar a partir del martes.

El país, cabe recordar, lleva padeciendo las consecuencias de las tormentas extremas desde finales de agosto y que en octubre fue alcanzado por hasta tres tifones.

