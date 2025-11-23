Agencias

Guillermo, pareja de Irene Rosales, asegura que "para nada" comenzó su historia de amor cuando estaba con Kiko Rivera

Guardar

Después de las dos entrevistas de Kiko Rivera en '¡De viernes!' donde dejó claro que su historia de amor con Irene Rosales se fue debilitando con el paso del tiempo y que la nueva ilusión de esta debió de fraguarse antes de romper con ella... Guillermo ha hablado.

El empresario sevillano ha contestado al dj y ha asegurado que "para nada" empezó a conocer a Irene cuando esta todavía estaba casada con Kiko, desmintiendo así que el contacto con la colaboradora de televisión comenzase antes de la sonada ruptura.

Además, Guillermo confesaba que "no he visto" la entrevista de Kiko aunque "cada uno me dice una cosa", pero advertía que "cuando lo vea te contestaré". Eso sí, admitía que ha tenido "mucha suerte" en conocer a Irene.

De esta manera, parece que su historia de amor con la influencer comenzó una vez que el dj le transmitió su decisión de romper para siempre con ella y no cuando todavía compartían su vida a pesar de la intuición que el dj ha expuesto públicamente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La 'app' de Gemini verifica si una imagen ha sido generada por la IA de Google

La función en la aplicación permite a los usuarios consultar sobre la autenticidad de fotografías y recibir detalles contextuales en tiempo real, incorporando tecnología SynthID para identificar contenido alterado o creado mediante inteligencia artificial, según anunció la compañía

La 'app' de Gemini verifica

Trump pide la liberación de la republicana Tina Peters, condenada por manipular máquinas de votación en 2020

Trump pide la liberación de

Logran escapar 50 de los más de 300 estudiantes católicos secuestrados el viernes en Nigeria

Logran escapar 50 de los

Elena Tablada desvela en qué punto se encuentra

Elena Tablada desvela en qué

El vicepresidente de Bolivia reubica al destituido ministro de Justicia Freddy Vidovic en pleno choque con Paz

Tras cesar como responsable del área judicial por una condena suspendida, Freddy Vidovic fue incorporado a una oficina clave bajo el mando de Edman Lara, en un contexto de fuertes tensiones en la cúpula estatal boliviana

El vicepresidente de Bolivia reubica