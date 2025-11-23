España y Arabia Saudí "unen fuerzas" por la paz en Gaza durante la cumbre del G20

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, ha ratificado con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, el espíritu de cooperación entre ambos países para facilitar un futuro de paz y prosperidad a los palestinos de Gaza durante la reunión que ambos han mantenido durante la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica).

"Unimos fuerzas para garantizar la paz y prosperidad en Gaza y en Cisjordania", ha manifestado Albares en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X antes de recordar que España y Arabia Saudí comparten la misma opinión a favor de la autodeterminación de los palestinos a través de una solución de dos estados en convivencia con Israel.

"Estamos comprometidos con el Estado de Palestina. Trabajamos para la paz y estabilidad de Oriente Medio", ha concluido Albares.

Poco antes, el ministro también ha mantenido otro encuentro con su par egipcio, Badr Abdelaty, en el que han abordado igualmente la situación en el enclave palestino y, en términos más generales, cuestiones dirigidas a "un Mediterráneo próspero".