El PSOE promueve en el Congreso un cambio legal para que migrantes no europeos puedan ser capitán de barco

El PSOE ha registrado una reforma legal en el Congreso con la que plantea que las personas migrantes de países que no pertenecen a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo puedan ejercer las funciones de capitán y de primer oficial de cubierta de buques pesqueros españoles.

Los socialistas han plasmado esta propuesta en una enmienda, recogida por Europa Press, al proyecto legislativo para reformar la Ley de Puertos del Estados y de la Marina Mercante y la Ley de Navegación Marítima.

En la actualidad, el artículo 162 de la Ley de Navegación Marítima establece que el capitán y el primer oficial de cubierta de los buques nacionales deberán tener la nacionalidad de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

La propuesta del PSOE añade una disposición adicional a esa ley para introducir la salvedad de que cuando no haya disponibilidad de tripulantes de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, se podrán contratar tripulantes de otras nacionalidades para que ejerzan las funciones de capitán y de primer oficial de cubierta.

Para que esto ocurra, reza la enmienda, será necesario que las personas contratadas hayan obtenido la titulación en España, posean una autorización de residencia de larga duración y, salvo en el caso de que sea su idioma materno, acrediten el conocimiento del idioma español a través de la certificación oficial correspondiente.

Asimismo, el armador tendrá que comunicar a la Dirección General de la Marina Mercante y la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la contratación de un capitán o primer oficial de cubierta no nacionales y acreditará la concurrencia de las circunstancias indicadas. El incumplimiento de las mismas dará lugar a un procedimiento administrativo sancionador.

UNA MODIFICACIÓN "OPORTUNA"

El PNV pidió esta reforma al Gobierno en junio de este año. En concreto, el portavoz de Agricultura del partido nacionalista en el Congreso, Joseba Andoni Agirretxea, le pidió al ministro de Agricultura, Luis Planas, que cambiara la ley para este propósito.

El diputado del PNV también destacó la labor que hacen las personas extranjeras en el sector pesquero y aprovechó una pregunta oral en la sesión de control al Gobierno para denunciar que aunque se formen como capitanes de barco luego no pueden ejercer esta labor porque la legislación lo impide.

Planas respondió en su momento que le parecía "muy oportuno" examinar el tema y ensalzó el trabajo de los pescadores nacionales, pero también de los indonesios, peruanos, ganeses, senegaleses, caboverdianos y de otras nacionalidades que hacen posible la pesca en el país.

Cinco meses después el PSOE ha registrado una enmienda para cumplir con esa petición del PNV, pero todavía tiene por delante su tramitación parlamentaria donde tendrá que conseguir las mayorías suficientes en las diferentes fases de ponencia, comisión y pleno.